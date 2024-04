Lampi di Musetti! Batte Fils con un tennis spumeggiante e sfiderà Djokovic agli ottavi a Montecarlo

Lorenzo Musetti offre una serata di gran tennis a Montecarlo. Il carrarino supera il secondo turno del Masters 1000 monegasco battendo Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 7-5 al termine di un match giocando alla grande per larghi tratti e nel quale è riuscito a gestire anche un passaggio a vuoto nel finale. Adesso agli ottavi di finale c’è ad attenderlo Novak Djokovic per la rivincita dello scorso anno.

Musetti entra decisamente meglio in partita del suo avversario: comincia alla grande al servizio ottenendo dei punti diretti con la prima e in risposta entra sempre nello scambio, trovando profondità e raccogliendo degli errori da parte di Fils con il dritto che gli valgono il break nel secondo game e il 3-0 immediato. Con grande classe e personalità l’azzurro porta in fondo questo vantaggio vincendo per 6-3 il primo set: smorzate, variazioni, difese da urlo che mandano in visibilio il pubblico del Campo dei Principi.

Il carrarino continua a spingere forte e a governare gli scambi anche nel secondo set e anche nei game di risposta: alla seconda palla break ottiene lo strappo nel terzo gioco con l’ennesimo errore di dritto da parte del francese, dopo che Musetti era riuscito a prendersi i punti precedenti giocando sempre ad un palmo dalla riga e prendendosi diversi rischi, disegnando il campo alla grande.

Musetti legge le difficoltà del suo avversario e continua a giocare un tennis estremamente brillante: un dritto stretto gli regala il doppio break e Fils demolisce la racchetta per la frustrazione. Il toscano concede le prime palle break sul 5-2 del secondo set e il francese riesce a strappargli il servizio, sfruttando qualche imprecisione di troppo. L’azzurro arretra, gioca sempre più timoroso, timore che non ha Fils: il francese prende in mano gli scambi e di forza si riporta sul 5-5 con il secondo break di fila. Musetti rimane con la testa dentro la partita e si riprende l’occasione per andare a servire per il match con un turno di risposta nuovamente aggressivo. Il terzo tentativo è buono per Lorenzo che ottiene una vittoria preziosa per accumulare fiducia e affrontare Djokovic giovedì agli ottavi.

Musetti che ha commesso 10 errori gratuiti in meno di Fils: 23 contro i 33 del francese. Fondamentale aver avuto una buona resa con la prima di servizio: 68% contro il 50% del transalpino con questo colpo.