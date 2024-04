La paura del padre di Vingegaard: “Non riesco a mettermi in contatto con lui”

Abbiamo ancora tutti negli occhi la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi che ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Proprio il danese, sin dall’inizio, si è visto che è stato tra i più lesi dallo scivolone in discesa, venendo trasportato in ambulanza con anche l’ossigeno in supporto.

Al momento le uniche notizie che arrivano dai canali del Team Visma | Lease a Bike sono quelle di una frattura alla clavicola, che è stata ridotta, e di rotture anche di alcune costole, oltre ad un pneumotorace riscontrato successivamente.

Il danese, vincitore degli ultimi due Tour de France, dovrebbe essere ancora in ospedale in Spagna, ma non si hanno maggiori notizie e a sottolinearlo è stata proprio la famiglia di Vingegaard.

In un’intervista il padre Claus ha confessato: “Quello che sappiamo lo apprendiamo dai giornali o dai siti web. Non siamo riusciti a contattarlo direttamente, e le informazioni essenziali ci giungono tramite sua moglie Trine. Questa situazione è molto frustrante, ma non abbiamo preso noi la decisione di non condividere molti dettagli con il pubblico. La squadra non ci tiene informati, quindi non ci rimane che cercare notizie qua e là e sapere dagli aggiornamenti di Trine se ci sono miglioramenti giorno per giorno. Non abbiamo nemmeno considerato l’opzione di recarci in Spagna, poiché credo che in questo momento Jonas non possa ricevere visite. Aspettiamo e vediamo come si evolverà la situazione”.