Judo, Savita Russo in finale per il bronzo agli Europei nei -63 kg! Out agli ottavi Favorini

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di judo, in programma a Zagabria fino a domenica 28 aprile. Le due azzurre impegnate nella categoria fino a 63 kg hanno ben figurato nelle eliminatorie odierne, mettendo in cascina punti preziosi in prospettiva per il ranking di qualificazione olimpica verso Parigi.

Da applausi il cammino di Savita Russo, che nel pomeriggio si giocherà addirittura la medaglia di bronzo nella finalina contro la padrona di casa croata Katarina Kristo. La diciottenne ragusana, campionessa continentale junior in carica, ha dato spettacolo sui tatami della Zagreb Arena battendo nell’ordine la beniamina locale Iva Oberan (waza-ari spettacolare) e l’esperta spagnola Cristina Cabana Perez (waza-ari) per farsi sorprendere ai quarti dall’ippon fulmineo dopo 18″ della ceca Renata Zachova.

L’azzurra classe 2005 si è rifatta successivamente ai recuperi sfiorando la vittoria per punteggio tecnico ma provocando comunque la squalifica della tedesca Dena Pohl al Golden Score per somma di sanzioni. Niente da fare in ottica podio per Flavia Favorini, sconfitta agli ottavi dalla quotata austriaca Lubjana Piovesana per waza-ari dopo aver regolato in precedenza la spagnola Laura Vazquez Fernandez e la ceca Vera Zemanova.