Judo, Irene Pedrotti chiude al settimo posto nei -70 kg agli Europei 2024. Martina Esposito fuori al 2° turno

Andata in archivio la fase eliminatoria della seconda giornata degli Europei 2024 di judo. Sul tatami di Zagabria (Croazia), la categoria dei -70 kg femminili ha riservato all’Italia dei piazzamenti, non troppo lontani dal podio per quanto concerne Irene Pedrotti. L’azzurra, infatti, ha concluso al settimo posto e si è giocata le proprie carte nei ripescaggi, per essere nel Final Block dalle 17.00.

La judoka nostrana ha iniziato la propria avventura contro la francese Margaux Pinot e la condotta dell’incontro è stata impeccabile. Pedotti, infatti, ha costretto la propria avversaria a spendere i tre shido, facendo così calare il sipario sulla sfida in proprio favore nel Golden Score.

Opposta alla svedese Ida Eriksson, sempre i tre shido hanno deciso in favore della nostra portacolori la contesa. Niente da fare, invece, nei restanti due match: nei quarti di finale, la greca Elisavet Teltsidou ha effettuato un ribaltamento letale per la judoka italiana e lo stesso si è replicato nel ripescaggio contro la portoghese Joana Crisostomo.

Terminato nel secondo turno il cammino di Martina Esposito. Dopo un ottimo esordio contro la turca Fidan Ogel (ippon), Esposito ha dovuto cedere alla spagnola Ai Tsunoda Roustant, in grado di chiudere i giochi dopo appena 10″.