Judo, Giorgia Stangherlin si ferma al primo turno nei -78 kg agli Europei di Zagabria

Grande delusione per Giorgia Stangherlin, sconfitta al primo turno nella categoria -78 kg in apertura della terza giornata dei Campionati Europei 2024 di judo a Zagabria. La 28enne veneta ha perso una buona chance per poter provare a conquistare la sua prima medaglia in una rassegna continentale assoluta, dopo il quinto posto di Praga nel 2020.

La gara odierna rappresentava uno degli appuntamenti più importanti della stagione per Stangherlin, esclusa ormai dalla corsa alla qualificazione olimpica per Parigi 2024 in favore della connazionale Alice Bellandi (n.2 al mondo). L’azzurra non ha sfruttato l’occasione, perdendo all’esordio con la padrona di casa croata Karla Prodan al termine di un incontro equilibrato.

L’esito del combattimento è stato deciso principalmente dalla gestione degli shido, con le due judoka che non sono mai arrivate molto vicine a mettere a segno un punteggio tecnico. Stangherlin in tal senso si è presentata al Golden Score con a carico due sanzioni (una sola invece per la beniamina locale), lottando dunque spalle al muro fino al momento del terzo cartellino che ha fatto scattare in automatico la squalifica e la sconfitta.