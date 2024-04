Judo, Kwadjo Anani eliminato al primo turno nei +100 kg agli Europei di Zagabria

Terzo giorno degli Europei 2024 di judo che va in scena a Zagabria (Croazia). Un day-3 all’insegna dei pesi massimi sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata sono protagoniste le ultime cinque categorie di peso individuali della rassegna continentale: 90, 100, +100 kg al maschile e -78, +78 kg in campo femminile. In casa Italia, nei +100 kg citati, Kwadjo Anani era chiamato in causa per fare il meglio possibile.

Già alla vigilia si pensava che il percorso sarebbe stato complicato, visto il tabellone che il sorteggio aveva riservato al nostro portacolori. Sulla sua strada il giovanissimo turco Ibrahim Tataroglu, 18 anni e non dimostrarli per le qualità espresse. Un atleta che l’anno scorso aveva vinto i Mondiali della categoria “Cadetti” proprio a Zagabria.

Chissà, un feeling particolare per il turco, che ha piegato con un ribaltamento ottimamente costruito il judoka tricolore. Ippon senza se e senza ma di Taratoglu, che fin dai primi scampoli del confronto ha messo in mostra una tecnica superiore rispetto ad Anani. Dal canto suo, il judoka tricolore ha provato a mettere la propria fisicità, ma l’esito del match è parso fin da subito segnato.

Si conferma, quindi, la storica difficoltà del judo italiano in queste categorie di peso, specialmente nei +100 kg uomini, dove si fatica a ottenere riscontri degni di questo nome.