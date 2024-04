F1, Carlos Sainz: “A livello sportivo è un buon momento per me, ma avrei voluto continuare con la Ferrari”

In attesa di volare negli States per disputare il Gran Premio di Miami di Formula Uno nel prossimo weekend (3-5 maggio), Carlos Sainz si trova a Jerez de la Frontera come ospite nel paddock del Motomondiale per il Gran Premio di Spagna. Il madrileno della Ferrari, pochi minuti prima della partenza della gara della MotoGP, è stato intervistato da Sky Sport.

“Tutte queste MotoGP sono bellissime. È vero che con tutta questa aerodinamica sembrano più grandi ma anche molto più belle. Mi sto divertendo un sacco a vedere quello che fanno in pista. Ho già guidato una quasi MotoGP, diciamo un ibrido tra Moto2 e MotoGP, e mi sono divertito tanto. Mi piacerebbe farlo di più sinceramente“, ha dichiarato Sainz.

“A livello sportivo per me è un buon momento, nel senso che ho fatto un ottimo avvio di stagione. Sto guidando bene e sto dando il massimo per la Ferrari. Ovviamente sono anche un po’ giù di morale perché dovrò lasciare la Ferrari e mi sarebbe piaciuto continuare per tanti altri anni a Maranello. Adesso cercherò il miglior compromesso possibile per il 2025“, aggiunge lo spagnolo della Rossa.