Jannik Sinner in testa alla ATP Race: punteggio aumentato, vantaggio siderale sugli inseguitori

Jannik Sinner svetta in maniera perentoria in testa alla ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano primeggia con 4.500 punti: 2.000 per l’apoteosi agli Australian Open, 1.000 per il sigillo al Masters 1000 di Madrid, 500 per l’affermazione all’ATP 500 di Rotterdam, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (ko contro Carlos Alcaraz), 400 per la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo (sconfitta contro Stefanos Tsitsipas), 200 per i quarti di finale raggiunti al Masters 1000 di Madrid.

Il fuoriclasse altoatesino ha infatti avuto la meglio in rimonta sul russo Karen Khachanov e ha così incamerato il proprio bottino sulla terra rossa della capitale spagnola. In caso di semifinale ne prenderebbe 400, 650 raggiungendo l’atto conclusivo, 1.000 alzando al cielo il trofeo. Nella ATP Race potrebbe dunque raggiungere un massimo di 5.300 punti al termine di questa settimana (4.950 con la finale, 4.700 con la semifinale).

Jannik Sinner può fare affidamento su un margine molto ampio sugli avversari, visto che il russo Daniil Medvedev è fermo a 2.850 (giocherà il quarto di finale a Madrid contro il vincente di Nadal-Lehecka) e il norvegese Casper Ruud è a quota 2.375 (2.475 eliminato dal canadese Felix Auger-Aliassime, prossimo avversario di Sinner ai quarti). Il già eliminato tedesco Alexander Zverev non andrà oltre quota 2.085, lo spagnolo Carlos Alcaraz vanta all’attivo 1.900 punti.

RANKING ATP RACE (al 30 aprile)

1. Jannik Sinner (Italia) 4.500 punti (ai quarti a Madrid)

2. Daniil Medvedev (Russia) 2.850 punti (ai quarti a Madrid)

3. Casper Ruud (Norvegia) 2.375 punti (eliminato a Madrid)

4. Alexander Zverev (Germania) 2.085 punti (eliminato a Madrid)

5. Carlos Alcaraz (Spagna) 1.900 punti (ai quarti a Madrid)

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 1.865 punti (eliminato a Madrid)

7. Alex de Minaur (Australia) 1.755 (eliminato a Madrid)

8. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 1.575 (eliminato a Madrid)

9. Hubert Hurkacz (Polonia) 1.360 (eliminato a Madrid)

10. Novak Djokovic (Serbia) 1.310 (eliminato a Madrid)