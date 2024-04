Jannik Sinner dominatore nella ATP Race: il bottino sontuoso e il vantaggio sugli inseguitori

Jannik Sinner si trova saldamente al comando della ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano svetta con all’attivo 4.300 punti: 2.000 per l’apoteosi agli Australian Open, 1.000 per il sigillo al Masters 1000 di Miami, 500 per l’affermazione al torneo ATP 500 di Rotterdam, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (ko contro Carlos Alcaraz), 400 per la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo (sconfitta contro Stefanos Tsitsipas, condizionata da un’enorme svista arbitrale).

Ricordiamo che questa classifica determina gli otto qualificati alle ATP Finals, il prestigioso torneo di fine annata agonistica che andrà in scena a novembre al PalaAlpitour di Torino, dove nell’ultima edizione il fuoriclasse altoatesino si arrese nell’atto conclusivo a Novak Djokovic dopo averlo battuto nel round robin. Il nostro portacolori è nei fatti già ammesso a quella kermesse, visto che i vincitori degli Slam in stagione hanno diritto di parteciparvi a patto di essere in top-20.

Jannik Sinner ha un enorme vantaggio sui più immediati inseguitori nella ATP Race. Il russo Daniil Medvedev è infatti secondo a quota 2.650, il tedesco Alexander Zverev è terzo (1.985 punti, ma potrebbe raggiungere 2.185 in caso di vittoria finale a Monaco), il norvegese Casper Ruud è quarto (1.875, può spingersi fino a 2.275 trionfando a Barcellona). Ancora più indietro l’australiano Alex de Minaur (1.745), lo spagnolo Carlos Alcaraz (1.700) e il greco Stefanos Tsitsipas (1.625, ma potenziale di 2.025 imponendosi a Barcellona). Il serbo Novak Djokovic è nono con 1.310 e al momento sarebbe fuori dalle Finals.

CLASSIFICA ATP RACE (al 19 aprile)

1. Jannik Sinner (Italia) 4.300 punti

2. Daniil Medvedev (Russia) 2.650

3. Alexander Zverev (Germania) 1.985 (ai quarti a Monaco)

4. Casper Ruud (Norvegia) 1.875 (ai quarti a Barcellona)

5. Alex de Minaur (Australia) 1.745

6. Carlos Alcaraz (Spagna) 1.700

7. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 1.625 (ai quarti a Barcellona)

8. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 1.565

9. Novak Djokovic (Serbia) 1.310

10. Hubert Hurkacz (Polonia) 1.260