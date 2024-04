ATP Barcellona 2024: Alex De Minaur polemizza con i tifosi francesi. Gestaccio a fine partita

Dopo la vittoria con Nadal al secondo turno, Alex De Minaur non è riuscito a raggiungere i quarti di finale nel torneo ATP di Barcellona, venendo sconfitto dal francese Arthur Fils. Un passo falso sicuramente inaspettato per l’australiano, che ha preso malissimo il ko con il transalpino, rivolgendo anche un gestaccio verso i tifosi del numero trentasei del mondo.

I tifosi francesi hanno supportato per tutta la partita il loro portacolori, con cori e facendo rumore ad ogni punto in favore di Fils. Una situazione decisamente complicata da gestire per De Minaur, che al termine dell’incontro non è riuscito a contenersi, mostrando il dito medio proprio verso questo gruppo di tifosi.

Un gesto che ha ulteriormente inasprito la situazione, con i tifosi francesi che a quel punto hanno deciso di accompagnare l’uscita dal campo di De Minaur con ulteriori cori di scherno nei confronti del francese.

Ambiente de locos. Alex De Minaur (11º) perdió en octavos de final con Arthur Fills (36°) por 5-7, 2-6 en un ambiente bastante caliente con los hinchas franceses. Así lo vivimos desde la grada en el ATP 500 Barcelona pic.twitter.com/7x8dSKJ4le — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) April 18, 2024

Quest’oggi Fils affronterà nei quarti di finale il serbo Dusan Lajovic. Sicuramente al numero trentasei del mondo non mancherà un ulteriore supporto da parte dei suoi tifosi.