Italia-Giappone oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Un match di estrema importanza. Oggi, lunedì 22 aprile, si gioca alle 10:00 Italia-Giappone, quarto match valido per la prima fase dei Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in scena sul ghiaccio di Oesterlund (Svezia). Dopo la bella vittoria contro la Francia, Stefania Constantini e Francesco De Zanna sfideranno la compagine asiatica, per poi affrontare la Turchia nel pomeriggio.

L’obiettivo è sempre quello: non perdere terreno e rimanere ancorati al vertice del gruppo A. Ricordiamo infatti che gli azzurri al momento gravitano al quarto posto con due vittorie e una sconfitta, piazzandosi alle spalle di Estonia, Svizzera e Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà tramessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE OGGI

Lunedì 22 aprile

Ore 10.00 Italia vs Giappone – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.