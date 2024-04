Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

Un match sulla carta molto semplice, dunque paradossalmente molto insidioso. Oggi, giovedì 4 aprile, si gioca alle 9:00 Italia Nuova Zelanda, nono incontro valido per il round robin dei Campionati Mondiali 2024 di curling maschili, in scena in questi giorni sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera).

Dopo la bella partita contro la Svezia, persa soltanto al decimo end, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella affronteranno degli avversari molto più alla portata. La squadra è infatti l’unica del lotto, insieme alla Corea del Sud, a non aver mai trovato ancora la vittoria in questa rassegna iridata, incassando ben otto sconfitte. Lo scontro sarà inoltre un vero e proprio riscaldamento in vista del big match contro la Svizzera (pianificato per le 14:00), fondamentale in ottica playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Nuova Zelanda, partita valida per i Mondiali 2024 di curling maschile. L’incontro sarà trasmesso in streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento.

Di seguito tutte le informazioni.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA OGGI

Giovedì 4 aprile

Ore 9:00 Italia vs Nuova Zelanda – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: The Curling Channel

Diretta Live testuale: OA Sport.