Internazionali d’Italia 2024, svelata la entry list femminile: ci sono tre italiane, spiccano Swiatek e Sabalenka

Pubblicata la entry list femminile per gli Internazionali d’Italia, che andranno in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma dal 7 al 19 maggio. Nel tabellone principale figurano tre italiane: Jasmine Paolini (numero 14 del ranking WTA, capace di vincere il WTA 1000 di Dubai a febbraio), Lucia Bronzetti (numero 46 della classifica mondiale, suo best ranking) ed Elisabetta Cocciaretto (numero 55). Il contingente tricolore potrà allargarsi con le qualificazioni e anche con le wild-card, che devono ancora essere ufficializzate.

Nella Capitale vedremo all’opera 31 delle prime 32 giocatrici del mondo (assente soltanto la numero 12, ovvero la ceca Karolina Muchova, fresca di operazione al polso destro). Spicca la polacca Iga Swiatek, numero 1 del circuito che a Roma ha trionfato nel 2021 e nel 20221. La kazaka Elena Rybakina cercherà di difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Tra le più attese anche la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff. In gara anche otto tenniste con il ranking protetto: Kerber, Badosa, Osaka, Begu, Rogers, Saville, Davis e Anisimova.

Va annotato che Paolini non ha mai superato più di un turno agli Internazionali d’Italia, Bronzetti insegue ancora il suo primo successo, Cocciaretto non si è mai spinta oltre il secondo turno (l’anno scorso ko contr Anastasia Potapova). Di seguito la entry list femminile degli Internazionali d’Italia 2024.

ENTRY LIST FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

1 F IGA SWIATEK POL 1 1

2 F ARYNA SABALENKA 2 1

3 F COCO GAUFF USA 3 1

4 F ELENA RYBAKINA KAZ 4 1

5 F JESSICA PEGULA USA 5 1

6 F MARIA SAKKARI GRE 6 1

7 F QINWEN ZHENG CHN 7 1

8 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 8 1

9 F ONS JABEUR TUN 9 1

10 F JELENA OSTAPENKO LAT 10 1

11 F DARIA KASATKINA 11 1

12 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 13 1

13 F JASMINE PAOLINI ITA 14 1

14 F DANIELLE COLLINS USA 15 1

15 F EKATERINA ALEXANDROVA 16 1

16 F LIUDMILA SAMSONOVA 17 1

17 F ELINA SVITOLINA UKR 18 1

18 F VERONIKA KUDERMETOVA 19 1

19 F MADISON KEYS USA 20 1

20 F EMMA NAVARRO USA 21 1

21 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 22 1

22 F CAROLINE GARCIA FRA 23 1

23 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 24 1

24 F VICTORIA AZARENKA 25 1

25 F ANNA KALINSKAYA 26 1

26 F MARTA KOSTYUK UKR 27 1

27 F KATIE BOULTER GBR 28 1

28 F SORANA CIRSTEA ROU 29 1

29 F ELISE MERTENS BEL 30 1

30 F LINDA NOSKOVA CZE 31 1

31 F ANGELIQUE KERBER GER 31 SR 1

32 F ANHELINA KALININA UKR 32 1

33 F DAYANA YASTREMSKA UKR 33 1

34 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 34 1

35 F PAULA BADOSA ESP 34 SR 1

36 F MARIE BOUZKOVA CZE 35 1

37 F ANASTASIA POTAPOVA 36 1

38 F DONNA VEKIC CRO 37 1

39 F YUE YUAN CHN 38 1

40 F MIRRA ANDREEVA 39 1

41 F SLOANE STEPHENS USA 40 1

42 F KATERINA SINIAKOVA CZE 41 1

43 F LESIA TSURENKO UKR 42 1

44 F XINYU WANG CHN 43 1

45 F CLARA BUREL FRA 44 1

46 F ANNA BLINKOVA 45 1

47 F LUCIA BRONZETTI ITA 46 1

48 F NAOMI OSAKA JPN 46 SR 1

49 F KAROLINA PLISKOVA CZE 47 1

50 F CAROLINE DOLEHIDE USA 48 1

51 F DIANE PARRY FRA 49 1

52 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 49 SR 1

53 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 50 1

54 F SARA SORRIBES TORMO ESP 51 1

55 F SHELBY ROGERS USA 51 SR 1

56 F MAGDALENA FRECH POL 52 1

57 F ARANTXA RUS NED 53 1

58 F XIYU WANG CHN 54 1

59 F DARIA SAVILLE AUS 54 SR 1

60 F ELISABETTA COCCIARETTO ITA 55 1

61 F LIN ZHU CHN 56 1

62 F TAYLOR TOWNSEND USA 57 1

63 F PETRA MARTIC CRO 59 1

64 F LAUREN DAVIS USA 59 SR 1

65 F MAGDA LINETTE POL 60 1

66 F SOFIA KENIN USA 61 1

67 F AMANDA ANISIMOVA USA 61 SR 1

68 F DIANA SHNAIDER 62 1

69 F CAMILA OSORIO COL 63 1

70 F ANA BOGDAN ROU 64 1

71 F NADIA PODOROSKA ARG 65 1

72 F TATJANA MARIA GER 66 1

73 F ELINA AVANESYAN 67 1

74 F ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA SVK 68 1

75 F ASHLYN KRUEGER USA 69 1