Il tabellone di Sinner a Madrid: debutto con Sonego, gli eventuali avversari successivi

Sta per iniziare il percorso di Jannik Sinner nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: il torneo in altura sulla terra battuta outdoor iberica propone al numero 1 del seeding subito il derby contro Lorenzo Sonego, con il quale è in vantaggio per 4-0 nei precedenti.

Nel terzo turno, poi, l’eventuale incrocio potrebbe essere con l’australiano Jordan Thompson, numero 32 del tabellone, che dovrà vedersela prima con il russo Pavel Kotov. In caso di ulteriore successo Sinner approderebbe agli ottavi, dove il maggior indiziato per un confronto con l’azzurro è il russo Karen Khachanov, numero 16.

Con il passaggio ai quarti di finale potrebbe poi esserci lo scontro con uno dei tennisti più in forma al momento, il norvegese Casper Ruud, numero 5 del tabellone, mentre in caso di ulteriore successo Sinner potrebbe incrociare nel penultimo atto il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie del torneo.

Il passaggio in finale potrebbe infine riservare a Sinner l’ennesima sfida contro il padrone di casa iberico Carlos Alcaraz, campione in carica a Madrid e numero 3 della classifica mondiale: un ulteriore confronto sarebbe solo un nuovo capitolo del dualismo che caratterizzerà i prossimi anni.