Il tabellone di Berrettini a Montecarlo: possibili avversari di lusso per rinascere

Matteo Berrettini parteciperà al Masters 1000 di Montecarlo grazie a una wild-card. Il tennista italiano, tornato in campo dopo sei mesi di inattività agonistica a causa di vari problemi fisici, sta ritrovando le sensazioni dei giorni migliori e si sta mettendo in bella mostra al torneo ATP 250 di Marrakech (quarto di finale contro Lorenzo Sonego) dopo aver perso la finale del Challenger di Phoenix e il primo turno del Masters 1000 di Miami.

Il romano sta inseguendo il ritorno nella top-100 del ranking ATP e sulla terra rossa del Principato vuole ruggire. Il primo turno sarà decisamente impegnativo contro il serbo Miomir Kecmanovic, che si trova particolarmente a suo agio sul mattone tritato. L’attuale numero 50 al mondo ha vinto l’unico precedente contro il 27enne, risalente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells nel 2022. Se il finalista di Wimbledon 2021 dovesse riuscire a superare l’ostacolo balcanico, allora al secondo turno si troverebbe di fronte il lanciatissimo bulgaro Grigor Dimitrov (ampiamente favorito contro il monegasco Valentin Vacherot).

Il numero 9 del mondo è uno dei tennisti più in forma del momento, a Miami ha battuto Alcaraz e Zverev prima di inchinare al cospetto di Sinner in finale. Sarebbe una sfida decisamente ostica per il nostro portacolori, che dovrebbe decisamente superarsi per vincere e ribadire di essere tornato a tutti gli effetti. Ci sono due precedenti, ma risalgono al 2019: uno proprio a Montecarlo, con il successo del bulgaro in due set al primo turn; uno sul cemento di Vienna, con il successo dell’italiano in due tie-break agli ottavi.

L’ottavo di finale potrebbe essere contro il danese Holger Rune, che gode di un bye in avvio e che poi incrocerà il vincente della sfida tra Matteo Arnaldi e il finlandese Emil Ruusuvuori. Sarebbe un’altra sfida di rango contro il numero 7 del mondo, i precedenti sono in parità: Berrettini vinse nel 2022 nelle battute iniziali di Indian Wells, Rune si impose nel 2023 ai quarti di finale di Acapulco (per ritiro del romano nel secondo set).

Se dovesse superare due ostacoli di questo calibro allora si potrebbe tranquillamente parlare di rinascita per Matteo Berrettini, che ai quarti di finale potrebbe anche dare vita a un derby con Jannik Sinner. Si tratta della sfida che tutti gli italiani speravano di vedere più volte, ma che si è materializzata una sola volta e con Berrettini non in forma: 6-4, 6-3 per l’altoatesino al Masters 1000 di Toronto 2023. Spingendosi ancora più in là ci sarebbero sulla carta Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev in una possibile semifinale, mentre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono dall’altra parte del tabellone.

POSSIBILI AVVERSARI MATTEO BERRETTINI A MONTECARLO

Primo turno: Miomir Kecmanovic

Secondo turno: probabile Grigor Dimitrov

Ottavi di finale: probabile Holger Rune

Quarti di finale: probabile Jannik Sinner

Semifinali: probabili Zverev/Tsitsipas/Medvedev

TABELLONE MASTERS 1000 MONTECARLO

Novak Djokovic BYE

Roman Safiullin vs Qualificato

Arthur Fils vs Adrian Mannarino

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

Alex de Minaur vs Stan Wawrinka

Dominik Koepfer vs Tallon Griekspoor

Alexei Popyrin vs Qualificato

Andrey Rublev BYE

Carlos Alcaraz BYE

Felix Auger-Aliassime vs Qualificato

Zhizhen Zhang vs Marcos Giron

Qualificato vs Ugo Humbert

Hubert Hurkacz vs Jack Draper

Jiri Lehecka vs Qualificato

Alejandro Tabilo vs Qualificato

Casper Ruud BYE

——

Alexander Zverev BYE

Daniel Evans vs Sebastian Ofner

Nicolas Jarry vs Tomas Martin Etcheverry

Stefanos Tsitsipas vs Laslo Djere

Karen Khachanov vs Cameron Norrie

Francisco Cerundolo vs Qualificato

Gael Monfils vs Jordan Thompson

Daniil Medvedev BYE

Holger Rune BYE

Matteo Arnaldi vs Emil Ruusuvuori

Miomir Kecmanovic vs Matteo Berrettini

Valentin Vacherot vs Grigor Dimitrov

Alexander Bublik vs Borna Coric

Jan-Lennard Struff vs Sebastian Baez

Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

Jannik Sinner BYE