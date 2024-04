Chi affronterà Sinner a Montecarlo. Definito il tabellone: tutti i possibili avversari

Jannik Sinner si presenterà da testa di serie numero 2 al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano, reduce dai trionfi agli Australian Open e al Masters 1000 di Miami, incomincerà la propria avventura sulla terra rossa e lo farà nel Principato, dove lo scorso anno raggiunse la semifinale. Il fuoriclasse altoatesino debutterà direttamente al secondo turno, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Si tratta rispettivamente del numero 27 e del numero 28 del ranking ATP, non andranno sottovalutati. Con l’americano i precedenti sono in perfetta parità, entrambi andati in scena sul cemento outdoor: Sinner si impose in due tie-break agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington 2021, poi conquistato dal nostro portacolori; Korda giganteggiò ai quarti di finale dell’ATP di Adelaide a inizio 2023. Korda sconfisse addirittura Alcaraz proprio a Montecarlo nel 2022. Con Fokina c’è un precedente vittorioso in rimonta ai sedicesimi di Dubai 2022.

L’ottavo di finale sarebbe contro uno tra il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric, il tedesco Jan-Lennard Struff e l’argentino Sebastian Baez. Rivali eventualmente da prendere con le pinze sulla terra rossa per poi meritarsi un quarto di finale che sarebbe davvero di fuoco: o la rivincita contro il danese Holger Rune (che lo sconfisse in semifinale dodici mesi fa) o un replay contro il bulgaro Grigor Dimitrov (surclassato nell’atto conclusivo di Miami domenica scorsa) o un derby con Matteo Arnaldi o Matteo Berrettini, ovvero i quattro nomi di lusso in quello spicchio in cui figurano anche il finlandese Emil Ruusuvuori (primo turno con Arnaldi) e il serbo Miomir Kecmanovic (debutto contro Berrettini).

Spingendosi verso un’ipotetica semifinale, i nomi di maggior grido sono quelli del tedesco Alexander Zverev e del russo Daniil Medvedev: il teutonico è uno dei rivali più temibili sul mattone tritato, mentre il numero 4 del mondo non brilla su questa superficie e Sinner lo ha battuto negli ultimi cinque precedenti. Entrambi sembrano favoriti nei rispettivi spicchi di tabellone: Zverev contro uno tra Evans e Ofner, poi possibile ottavo contro Stefanos Tsitsipas (da cui ci si attende uno squillo, debutto con Djere e poi uno tra Jarry ed Etcheverry); Medvedev contro Monfils o Thompson, poi Khachanov, Norrie o Francisco Cerundolo. Sinner non incrocerà dunque Carlos Alcaraz e Novak Djokovic prima di un’eventuale finale, visto che lo spagnolo e il serbo sono nella parte alta del tabellone rispettivamente come testa di serie numero 3 e numero 1.

POSSIBILE TABELLONE JANNIK SINNER A MONTECARLO

Primo turno: BYE

Secondo turno: vincente di Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

Ottavi di finale: Alexander Bublik vs Borna Coric / Jan-Lennard Struff vs Sebastian Baez

Quarto di finale: Grigor Dimitrov/Holger Rune/Matteo Berrettini/Matteo Arnaldi

Semifinale: Alexander Zverev/Stefanos Tsitsipas/Daniil Medvedev

TABELLONE MASTERS 1000 MONTECARLO

Novak Djokovic BYE

Roman Safiullin vs Qualificato

Arthur Fils vs Adrian Mannarino

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

Alex de Minaur vs Stan Wawrinka

Dominik Koepfer vs Tallon Griekspoor

Alexei Popyrin vs Qualificato

Andrey Rublev BYE

Carlos Alcaraz BYE

Felix Auger-Aliassime vs Qualificato

Zhizhen Zhang vs Marcos Giron

Qualificato vs Ugo Humbert

Hubert Hurkacz vs Jack Draper

Jiri Lehecka vs Qualificato

Alejandro Tabilo vs Qualificato

Casper Ruud BYE

——

Alexander Zverev BYE

Daniel Evans vs Sebastian Ofner

Nicolas Jarry vs Tomas Martin Etcheverry

Stefanos Tsitsipas vs Laslo Djere

Karen Khachanov vs Cameron Norrie

Francisco Cerundolo vs Qualificato

Gael Monfils vs Jordan Thompson

Daniil Medvedev BYE

Holger Rune BYE

Matteo Arnaldi vs Emil Ruusuvuori

Miomir Kecmanovic vs Matteo Berrettini

Valentin Vacherot vs Grigor Dimitrov

Alexander Bublik vs Borna Coric

Jan-Lennard Struff vs Sebastian Baez

Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

Jannik Sinner BYE