Il nuovo ordine d’arrivo della Sprint di MotoGP a Jerez: cambia il podio, Pedrosa sfrutta una penalità

Fabio Quartararo è stato penalizzato per una pressione troppo bassa degli pneumatici al termine della Sprint Race del GP di Spagna. Al centauro francese sono stati comminati otto secondi da scontare sul suo tempo all’arrivo e così l’alfiere della Yamaha ha perso il podio, scivolando dalla terza alla quinta posizione. A beneficiarne è stato lo spagnolo Daniel Pedrosa, che al traguardo era indietro di appena cinque centesimi rispetto al transalpino e che così è salito sul terzo gradino del podio.

Festa grande per l’iberico, che partecipa con una wild-card in sella alla KTM e che torna in top-3 ad addirittura sette anni di distanza dall’ultima volta (nel 2017 vinse il GP di Valencia). Podio tutto per i padroni di casa, con il sigillo di Jorge Martin (Ducati Pramac) davanti a Pedro Acosta (GasGas). Franco Morbidelli sfrutta la penalità di Quartararo per risalire al quarto posto. Sono caduti Francesco Bagnaia (per colpa di Brad Binder), Marc Marquez, Enea Bastianini, Maverick Vinales. Di seguito il nuovo ordine d’arrivo della Sprint Race in Spagna.

NUOVO ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP SPAGNA

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Pedro Acosta (GasGas)

3. Daniel Pedrosa (KTM)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Fabio Quartararo (Yamaha), penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare delle gomme

6. Raul Fernandez (Aprilia)

7. Marc Marquez (Ducati)

8. Augusto Fernandez (GasGas)

9. Miguel Oliveira (Aprilia)

10. Joan Mir (Honda)

11. Takaaki Nakagami (Honda)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Jack Miller (KTM)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RITIRATI

Luca Marini (Honda)

Stefan Bradl (Honda)

Maverick Vinales (Aprilia)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Marquez (Ducati)

Brad Binder (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Enea Bastianini (Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)