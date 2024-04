DIRETTA MotoGP, GP Spagna 2024: la Sprint Race in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Sprint Race del GP di Spagna 2024 di MotoGP. Marc Marquez partirà dalla pole, ottenuta al termine delle qualifiche bagnate del mattino. Alle sue spalle un redivivo Marco Bezzecchi ed il leader del Mondiale Jorge Martin. In seconda fila Brad Binder, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Dovrà risalire dalla settima posizione Francesco Bagnaia: il campione in carica ha faticato in condizioni di asfalto viscido e spera nell’asciutto.

La griglia di partenza della Sprint Race 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Marco Bezzecchi (Ducati) 3. Jorge Martin (Ducati) 4. Brad Binder (KTM) 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 6. Alex Marquez (Ducati) 7. Francesco Bagnaia (Ducati) 8. Franco Morbidelli (Ducati) 9. Enea Bastianini (Ducati) 10. Pedro Acosta (GasGas) 11. Maverick Vinales (Aprilia) 12. Aleix Espargaro (Aprilia) 13. Johann Zarco (Honda) 14. Miguel Oliveira (Aprilia) 15. Jack Miller (KTM) 16. Daniel Pedrosa (KTM) 17. Raul Fernandez (Aprilia) 18. Augusto Fernandez (GasGas) 19. Stefan Bradl (Honda) 20. Joan Mir (Honda) 21. Lorenzo Savadori (Aprilia) 22. Luca Marini (Honda) 23. Fabio Quartararo (Yamaha) 24. Takaaki Nakagami (Honda) 25. Alex Rins (Yamaha)