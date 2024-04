Hockey su ghiaccio, la prima Italia di Pelino ko 4-2 con la Francia in amichevole

Si è chiusa con una sconfitta la prima amichevole della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio di coach Mike Pelino, che ha occupato il posto di Mike Keenan costretto ai box a causa di alcuni problemi di salute che lo costringeranno ad un intervento chirurgico. Sul ghiaccio di Megève una selezione un po’ sperimentale (fuori Bernard, Frank, Rein, Kostner, Marketti, Hannoun e Catenacci) cede il passo per 4-2 alla Francia nel primo di due friendly match con i transalpini in vista del gruppo A del Campionato Mondiale Divisione I di Bolzano.

Arrivano comunque buone indicazioni per gli azzurri, che assiste al primo gol in carriera di Tommy Purdeller dei Peterborough Petes (Ontario Hockey League), classe 2004 all’esordio in Nazionale, e di Pascal Brunner. La Francia è passata in vantaggio con Claireaux dopo otto minuti, con gli azzurri che hanno trovato poi il pari con Purdeller chiudendo per 1-1 la prima frazione.

L’Italia ci prova, è anche frizzante nella seconda frazione, con Deluca e Brunner vicini al vantaggio, ma al minuto 29:28 è la Francia a mettere il muso avanti con il gol di Fabre dopo un’azione personale. Nella terza frazione gli azzurri vengono bucati per la terza volta da Dair, ma ricuciono a un gol di distanza con Brunner da buona posizione, provando a cercare il pari nonostante l’uomo in meno, ma in chiusura arriva il gol del definitivo 4-2 di Bozon.

Al termine della partita è stata improvvisata anche una sfida ai rigori, con la Francia che realizza con Fabre e Claireaux, mentre Larkin a segno per l’Italia. Questa sera alle 19.30 la rivincita ad Aosta.