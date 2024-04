Golf: sospeso a metà terzo giro lo Chevron Championship 2024 con Thitikul in testa

A causa delle pessime condizioni del meteo, sia del momento che in previsione, il terzo giro dello Chevron Championship 2024 a The Woodlands, in Texas, è stato sospeso con una larga parte delle giocatrici ancora nella necessità di finire e nel pieno della seconda metà del percorso.

Al momento della sospensione, si trova in testa la thailandese Atthaya Thitikul, che è a -11 alla 12. Uno il colpo di vantaggio su una versione di rimonta della canadese Brooke Henderson, a -10 alla 17 e appaiata all’americana e numero 1 del mondo Nelly Korda, che invece si trova alla 11 così come la sudcoreana Jin Hee Im, quarta a -9.

La coppia al quinto posto è composta dall’USA Lauren Coughlin e dalla sudcoreana Hae Ran Ryu, che sono a -8 con l’una alla 13 e l’altra alla 12. Settimo posto per la cinese Weiwei Zhang (-7, alla 12) e ottavo per la svedese Maja Stark (-6, alla 12 anche lei).

Molto ampio il gruppo delle none, delle quali hanno finito solo le prime due qui citate: comprende , a -5, la sudcoreana Jiyai Shin, la tedesca Esther Henseleit, le giapponesi Nasa Hataoka e Minami Katsu, le americane Marina Alex, Auston Kim e Yealimi Noh, la spagnola Carlota Ciganda, la neozelandese Lydia Ko, la svedese Anna Nordqvist e l’inglese Jodi Ewart Shadoff.