Golf: Rory McIlroy e Shane Lowry vincono al playoff lo Zurich Classic 2024

Va a Rory McIlroy e Shane Lowry lo Zurich Classic 2024. Il duo irlandese (del Nord l’uno, in senso pieno l’altro, anche se entrambi rappresentano l’Irlanda in quanto tale internazionalmente) si impone al playoff di spareggio contro l’USA Chad Ramey e il francese Martin Trainer, che fanno bogey ripetendo la 18 contro il par dei due più quotati avversari. -25 lo score finale delle due coppie.

Si tratta della prima volta assoluta in trionfo per McIlroy e Lowry a New Orleans (o meglio Avondale, Louisiana): non avevano mai trionfato neppure quando l’evento era su format normale, prima della mutazione a coppie datata 2017.

Al terzo posto finiscono Mark Hubbard e Ryan Brehm in quota USA, a un solo colpo di distanza. Nel gruppo dei quarti le coppie Higgo/Fox, Stevens/Barjon, Blair/Fishburn, Echavarria/Greyserman, tutte a -23.

A -22, invece, finisce l’accoppiata di ottavi composta da Sigg/Hadley e da Detry/MacIntyre. Decimi Taylor/Hadwin in quota Canada. Nella settimana ventura si torna alla normalità con la CJ Cup di McKinney, in Texas.