Gli alibi di Rune: “L’ATP non mi ha dato tempo di riposare”. E poi accusa gli arbitri

Holger Rune non si smentisce mai e continua a fare polemica dopo la sconfitta patita ieri pomeriggio contro Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista danese ha infatti risposto in maniera inacidita a un tweet dell’ATP Tour che conteneva il video di un micidiale vincente del fuoriclasse altoatesino, accompagnato dalla didascalia: “May the force be with you“, ovvero “Che la forza sia con te“, tra l’altro celebre frase della saga di Star Wars.

Holger Rune non le ha mandate a dire e ha replicato stizzato al profilo social dell’Associazione dei Tennisti Professionisti, che regola il circuito internazionale: “Che cosa significa? Non mi avete messo nelle condizioni migliori: in priis ho dovuto giocare due partite il giorno prima e ho finito tardi, senza lasciarmi quasi nessun tempo di recupero. Il giudice di sedia ha commesso errori cruciali e ha dato un warning sbagliato che ha disturbato il gioco. Che la forza sia con voi“.

Ricordiamo che nel corso dell’undicesimo game del secondo set c’è stato un episodio concitato. Il punteggio era di 5-5 per il danese, impegnato al servizio. Sinner conduceva per 30-0 quando il giudice di sedia ha inflitto un warning a Rune per una violazione di tempo (è andato oltre i 25 secondi previsti in battuta). Il danese si è sensibilmente irritato e ha fatto un gesto al pubblico con le dita e poi ha chiesto di parlare con il supervisor.

Nel tie-break, invece, il giudice di sedia è sceso per andare a vedere il segno di un colpo di Sinner e ha visto che la palla ha pizzicato la riga, facendo rigiocare il punto. In realtà la moviola ha poi mostrato che la palla era fuori. Si è rigiocato il punto e l’azzurro ha firmato il servizio vincente del 3-3. In occasione di un cambio campo Rune ha ancora inveito contro l’arbitro: “Tutto è contro di me“.

