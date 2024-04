Giro d’Italia 2024, Davide Cassani torna in RAI come commentatore tecnico! E sono già in programma altre due corse…

Con il Giro d’Italia 2024 gli appassionati di ciclismo potranno festeggiare un graditissimo ritorno. Al commento tecnico in Rai ci sarà, infatti, Davide Cassani, che torna dietro ad un microfono dieci anni dopo l’ultima volta. Una notizia sicuramente apprezzata dai tantissimi telespettatori che seguono le corse sulla tv di stato, visto che Cassani è sempre stato una delle figure più amate dal pubblico del ciclismo.

Cassani ha ricoperto la figura del commentatore tecnico per diciotto anni dal 1996 al 2014, quando ricevette l’incarico di commissario tecnico della nazionale. Molte volte l’ex corridore era tornato in Rai come ospite o opinionista, ma non aveva più ricoperto il suo vecchio ruolo.

Sicuramente un grandissimo colpo quello del direttore di Rai Sport Jacopo Volpi e del responsabile del ciclismo Alessandro Fabretti, con Cassani che affiancherà per tutte le tappe del Giro d’Italia la prima voce, che sarà quella di Francesco Pancani.

Non solo il Giro 2024, ma Cassani sarà al commento anche per il Tour de France, in un’edizione 2024 che prevede la storica partenza dall’Italia. Inoltre per l’ex CT azzurro ci sarà un terzo impegno al microfono già concordato ed è quello delle gare olimpiche di Parigi 2024.