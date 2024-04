Ciclismo: Wout van Aert è tornato a pedalare in bicicletta sulla strada

Un recupero che ha dell’incredibile: dopo la rovinosissima caduta all'”Attraverso le Fiandre” dello scorso 27 marzo infatti, Wout van Aert è tornato a pedalare in bicicletta sulla strada, come mostrato su un video social del Team Visma | Lease a Bike.

Happy to be back riding outside @WoutvanAert. pic.twitter.com/isPgjNFT5p

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 23, 2024