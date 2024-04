Giro di Abruzzo 2024, tappa di oggi (9 aprile): orari, favoriti, tv, altimetria. Possibile arrivo in volata

Dopo diciassette anni torna il Giro d’Abruzzo. Il ciclismo internazionale torna nella regione centroitaliana dopo una lunga assenza, dal 2007 quando fu il giovane Luca Ascani ad imporsi. Quattro giorni di gare, si comincia con la Vasto-Pescara, 160 chilometri che prevedono, almeno sulla carta, una volata di gruppo.

PERCORSO

Nei 160 chilometri previsti ci sono sì 1100 metri di dislivello, ma le salite non sarranno mai troppo accentuate tanto da provocare scossoni in gruppo. L’unio GPM di giornata è quello di Chieti, 3,1 chilometri al 5,6% di pendenza media con punte massime al 7% negli ultimi 1000 metri, situato ad oltre 50 chilometri dal traguardo. La strada si presta al ritorno del gruppo sull’eventuale fuga, giornata che si conclude con un lunghissimo rettilineo di 1700 metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Solo due le squadre World Tour presenti in gruppo, con la sola Astana-Qazaqstan che schiera un velocista in Max Kanter. Poi c’è tanta, tantissima incertezza: Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) ha vinto già due gare in stagione, per i colori italiani Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané) e Matteo Malucelli (JCL Team Ukyo) proveranno ad emergere assieme a Niccolò Bonifazio (Corratec-Vini Fantini).

ORARI

9 aprile – Vasto-Pescara (160 km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 15.19-15.39

PRIMA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 13.50, Eurosport 1 dalle 13.50

Diretta streaming: RaiPlay, NOW, SkyGo, DAZN, Eurosport.it, Discovery+ dalle 13.50