Giro d’Abruzzo 2024: a Pavel Sivakov l’ultima tappa, Alexey Lutsenko trionfa nella classifica generale

L’UAE Emirates trova il secondo successo parziale al Giro d’Abruzzo 2024, ma non riesce a conquistare la classifica generale ed è uno scalpo importante, visto che la squadra emiratina partiva nettamente con i favori del pronostico. Nella frazione conclusiva, con partenza da Montorio al Vomano ed arrivo a L’Aquila a trionfare è Pavel Sivakov, ma ad aggiudicarsi il successo finale è il kazako Alexey Lutsenko.

Scoppiettante la tappa conclusiva con l’ascesa di Castel del Monte che si è rivelata ovviamente decisiva. Gran ritmo dell’Astana Qazaqstan Team per il proprio capitano, in cima al GPM sono riusciti ad evadere il già citato Pavel Sivakov, proprio Alexey Lutsenko ed uno scateanato George Bennett. Per loro subito margine importante, con nessuno dei rivali che è riuscito a contrastare.

Sono andati di comune accordo i tre fin sul traguardo dove Sivakov è riuscito a dominare allo sprint davanti a Lutsenko che, con assoluta tranquillità, ha portato a casa la classifica generale (era reduce dal successo al Giro di Sicilia l’anno scorso, praticamente un bis). Terzo Bennett.

Il gruppo, a 39”, è stato regolato da Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Nella top-10 diversi italiani: Giovanni Carboni (JCL Team UKYO), settimo, Florian Samuel Kajamini (Team MBH Bank Colpack Ballan), ottavo, Valerio Conti (Team Corratec – Vini Fantini), nono, e Domenico Pozzovivo

(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), decimo.