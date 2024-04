Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince in Coppa del Mondo! Sigillo di specialità e bis di podi

Sofia Raffaeli ha vinto nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana si è infatti imposta nella Finale di Specialità con le clavette, trionfando con il punteggio complessivo di 34.250 (17.400 per le difficoltà, 8.350 per l’esecuzione, 8.500 di pannello A). L’azzurra ha fatto festa a Sòfia (Bulgaria), dopo il quarto posto di ieri nel concorso generale individuale, ad appena un decimo dal terzo gradino del podio.

Risultato davvero rimarchevole per la Campionessa del Mondo all-around nel 2022, nonché argento iridato in carica, anche se ottenuto in un evento non in programma alle Olimpiadi di Parigi 2024 (ai Giochi si gareggia esclusivamente sul giro completo). La 20enne ha battuto nettamente la bulgara Boryana Kaleyn (33.900, ieri impostasi nel concorso generale) e l’ucraina Viktoriia Onopriienko.

Sofia Rafaeli, che era già stata seconda tra cerchio e palla nella prova d’apertura ad Atene (doveva aveva faticato nell’all-around), ha conquistato anche un bel terzo posto al cerchio (34.150, 17.600 il D Score e 8.050 per l’esecuzione) alle spalle dell’israeliana Daria Atamanov (35.550) e della bulgara Stiliana Nikolova (34.950). Quarto posto, invece, alla palla (33.450) dove ha prevalso Nikolov (36.950) davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (34.050) e ad Atamanov (33.950).