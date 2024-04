Ginnastica ritmica, Italia sul podio! Le Farfalle tornano a risplendere e firmano il bis

Le Farfalle hanno conquistato uno splendido secondo posto nel concorso generale a squadre che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. L’Italia si è brillantemente distinta sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), dove è riuscita a migliorare la terza piazza ottenuta poche settimane fa ad Atene. La nostra Nazionale ha commesso qualche imprecisione durante l’esercizio con i tre nastri e le due palle, ma ha comunque ottenuto il punteggio di 31.100 (16.100 la nota di partenza, 8.0 per il pannello A, 7.0 per l’esecuzione) ed è riuscita a difendere la piazza d’onore che aveva acquisito ieri sera al termine della prova con i cinque cerchi (37.050).

Le ragazze della DT Emanuela Maccarani non sono riuscite a scatenarsi nel misto come hanno fatto la Bulgaria (33.250, addirittura 17.300 di D Score) e la Francia (31.850), ma hanno comunque tenuto la scia di Israele (31.150, 17.400 per le difficoltà) e hanno concluso la gara con il punteggio complessivo di 68.150. Alessia Maurelli e compagne non hanno potuto operare la grandiosa rimonta nei confronti di Israele, che ha trionfato con un perentorio 69.300 (38.150 ieri, 31.150 oggi) e ha bissato il successo ottenuto in Grecia nella tappa di apertura.

L’Italia si è lasciata alle spalle la sempre quotatissima Bulgaria: le padrone di casa, dopo un disastroso esercizio con i cerchi (34.150), hanno saputo recuperare con una prova da sogno nel misto e si sono accomodate sul terzo gradino del podio (67.400), precedendo Francia (66.850) e Polonia (65.100). Domani si tornerà in pedana per le Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi) dove le azzurre cercheranno nuova gloria (ad Atene trionfarono con i cerchi). Si tratta di risultati estremamente confortanti in vista degli Europei di fine maggio e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi 2024.