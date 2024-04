Ginnastica ritmica, le Farfalle illuminano in Coppa del Mondo: seconde a metà gara!

L’Italia ha illuminato la scena nella giornata d’apertura della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. Le Farfalle si sono infatti distinte nella prima metà del concorso generale a squadre andato in scena a Sòfia (Bulgaria), confezionando un esercizio di lusso con i cinque cerchi. La nostra Nazionale, già salita sul podio nell’all-around della prima prova ad Atene, è stata premiata con il punteggio complessivo di 37.050 (20.800 per le difficoltà, 8.000 per l’esecuzione, 8.250 di pannello A) e ha chiuso in seconda posizione.

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean, che sono in preparazione verso gli Europei di fine maggio e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024, si sono dovute inchinare al cospetto del sempre più scatenato Israele. Dominio totale con un perentorio 38.150, frutto soprattutto di un roboante D Score di 21.900, grazie a cui hanno fatto la differenza nei confronti della nostra Nazionale. L’Italia ha margine nei confronti del Brasile (35.850) e della Francia (35.000), attardata la fallosa Bulgaria (34.150).

Domani si tornerà in pedana per l’esercizio misto, al termine del quale si definirà la classifica del concorso generale. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare al podio, ma per cercare di battere Israele servirà una prova di enorme impatto tecnico. Il risultato odierno ha naturalmente garantito la qualificazione alla Finale di Specialità di domenica, prova non prevista nel programma dei Giochi Olimpici.