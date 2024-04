Ginnastica artistica, Mario Macchiati pennella e poi cade alle parallele. Kovtun domina agli Europei

Mario Macchiati stava pennellando uno splendido esercizio alle parallele pari in occasione della Finale di Specialità degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile, ma attorno a metà prova è purtroppo caduto dagli staggi. Il 24enne, pilastro della squadra che ha conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale di dodici mesi fa e che domani cercherà di difendere il titolo, si era distinto per la precisione dei vari elementi eseguiti sull’attrezzo e stava risultando molto pulito in termini di esecuzione, tanto da fare pensare alla possibilità di ottenere un piazzamento di lusso.

Il marchigiano, campione italiano in questa specialità e anche nel concorso generale individuale, ha però sbagliato un passaggio cruciale: sul Diomidov ha perso l’allineamento verticale, non è arrivato in asse, si è sbilanciato ed è caduto. Un vero peccato perché oggi l’azzurro ha dimostrato di poter essere competitivo in questi contesti internazionali. La prova fornita oggi pomeriggio deve servire a Mario Macchiati per capire che ha tutte le qualità tecniche e agonistiche necessarie per ottenere risultati importanti.

Si ripartirà dal settimo posto (13.300, 5.7 il D Score) ottenuto di fronte al proprio pubblico della Fiera di Rimini, alla prima finale individuale della carriera in una rassegna continentale. L’ucraino Illia Kovtun ha rispettato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato: esercizio straripante, 6.9 la nota di partenza e superbo 15.633 finale. Il 20enne, argento iridato sul giro completo, ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno ad Antalya. Alle sue spalle il cipriota Marios Georgiou (14.866, 6.1) e lo svizzero Noe Seifert (14.833, 6.3).