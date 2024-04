Ginnastica artistica, Luke Whitehouse sfianca Dolgopyat: corpo libero pennellato e oro agli Europei

Luke Whitehouse ha mostrato tutta la propria caratura tecnica e agonistica, sciorinando un magistrale esercizio al quadrato alla Fiera di Rimini. Il giovane fuoriclasse britannico ha pennellato un prova di qualità, brillando per le difficoltà tecniche portate in gara (6.5 il D Score) e scaldando il pubblico soprattutto con uno Tsukahara avvitato e un triplo avvitamento di pregevole fattura. Il 21enne nativo di Halifax è stato premiato con il punteggio di 14.866 (8.366 per l’esecuzione) e si è così confermato Campione d’Europa, difendendo il titolo che aveva conquistato dodici mesi fa ad Antalya.

Luke Whitehouse ha battuto per 33 millesimi il fuoriclasse israeliano Artem Dolgopyat (14.833, 6.4 la nota di partenza), che ha pagato a carissimo prezzo un’uscita di pedana (un decimo di penalità) nelle prime battute di gara. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione del Mondo in carica è stato battuto proprio come l’anno scorso e si è dovuto accontentare dell’argento (il quarto continentale al suolo), rimandando l’appuntamento con il terzo sigillo in carriera in questa specialità.

La medaglia di bronzo va al collo dell’ungherese Krisztofer Meszaros (14.600, 6.3 per le difficoltà), che si è esibito per primo ed è riuscito a fare festa. Sul podio ci si aspettava il britannico Jake Jarman, ma è pesantemente uscito di pedana in avvio di esercizio (quattro decimi) e ha commesso parecchie sbavature, chiudendo al sesto posto (13.966) alle spalle anche dello spagnolo Unai Baigorri (14.233) e del francese Leo Saladino (14.066).