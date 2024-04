Gianmarco Tamberi affina la preparazione: scelta la Turchia per proiettarsi verso Europei e Olimpiadi

Gianmarco Tamberi prosegue la propria preparazione verso i grandi appuntamenti estivi, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto, reduce da un raduno in Spagna, è pronto per ripartire alla volta della Turchia. Il fuoriclasse marchigiano ha infatti scelto la località di Antalya per affinare la propria forma e resterà in terra anatolica dal 20 aprile al 4 maggio.

Il capitano della Nazionale sarà impegnato in un training camp alla Gloria Sports Arena insieme al coach Giulio Ciotti, al preparatore fisico Michele Palloni e al fisioterapista Andrea Battisti. Domenica avrà modo anche di supportare da vicino gli azzurri impegnati ai Mondiali di marcia a squadre, che si disputeranno proprio in quella località. Gianmarco Tamberi farà il proprio debutto in gara il 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca): sarà la sua unica apparizione prima della rassegna continentale.

Prima della partenza il ribattezzato Gimbo ha svolto una giornata di test biomeccanici al PalaCasali di Ancona, la sua abituale sede di allenamento, sotto lo sguardo dei tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI che hanno acquisito i dati delle rincorse e dei salti, finalizzati all’effettuazione dell’analisi cinematica in 3D. Una tecnologia che permette di valutare analiticamente gli aspetti del gesto tecnico, difficilmente visibili a occhio nudo.