Atletica, Gaia Sabbatini a Xiamen: unica italiana in Diamond League, inizia la stagione all’aperto

Sarà Xiamen (Cina) a ospitare la prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La stagione all’aperto ormai entra nel vivo ed è ufficialmente lanciata la volata verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. All’evento prenderà parte una sola italiana, ovvero Gaia Sabbatini.

L’abruzzese è iscritta sui 1500 metri, dove spicca la presenza di una quotatissima pattuglia etiope: Gudaf Tsegay (Campionessa del Mondo dei 10.000 metri), Diribe Welteji (argento iridato di specialità), Freweyni Hailu (fresca di oro iridato in sala). Sarà la prima uscita stagionale all’aperto per l’azzurra, che sta cercando la giusta forma fisica in vista della rassegna continentale e dei Giochi.

Ricordiamo che la portacolori delle Fiamme Azzurre è la seconda italiana di sempre su questa distanza grazie al 4:01.24 corso la scorsa estate a Chorzow e preceduto a livello cronometrico esclusivamente dalla campionessa olimpica Gabriella Dorio (record italiano 3:58.65 nel 1982).

Spiccano altri nomi di lusso come lo svedese Armand Duplantis (salto con l’asta) e il qatarino Mutaz Essa Barshim (salto in alto).