Fognini-Djere oggi in tv, ATP Marrakech 2024: orario, programma, streaming

Fabio Fognini tornerà in campo quest’oggi sulla terra rossa dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) per affrontare negli ottavi di finale il serbo Laslo Djere, testa di serie n.1 del torneo. Il ligure, reduce dal rocambolesco successo contro il francese Hugo Gaston, vuole continuare il proprio percorso in questo evento al fine di accumulare punti in classifica e scalare la graduatoria.

Non sarà un match semplice in quanto Fabio dovrà trovare continuità di rendimento e regolarità al cospetto di un avversario che, solitamente, regala molto poco in termini di errori gratuiti. Un Fognini che nella sfida contro Gaston è andato a corrente alternata, mettendo in mostra colpi di pregevole fattura, ma avendo anche non pochi passaggi a vuoto.

Se si prendono in considerazione i precedenti, Djere guida 2-1, in quanto sono arrivate due successi sul rosso di Ginevra nel 2021 e sulla terra di Buenos Aires l’anno passato. Per il tennista di Arma di Taggia l’unica vittoria è maturata a Wimbledon tre anni fa.

La partita tra Fabio Fognini e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Marrakech, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match.

FOGNINI-DJERE ATP MARRAKECH 2024 OGGI

Mercoledì 3 aprile

CAMPO CENTRALE – Inizio dalle ore 13.00 italiane

S. Nagal vs L. Sonego (4)

P. Kotov vs F. Cobolli (8)

M. Berrettini vs J. Munar

L. Djere (1) vs F. Fognini

PROGRAMMA FOGNINI-DJERE ATP MARRAKECH 2024: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta live testuale: OA Sport