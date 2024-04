F1, Sergio Perez: “Melbourne è dimenticata, a Suzuka voglio tornare sul podio”

Sergio Perez inizia con fiducia il suo weekend del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo il fine settimana australiano, nel quale la Red Bull ha vissuto un vero e proprio “buco nero”, con il messicano al traguardo in quinta posizione, mentre Max Verstappen si era fermato dopo pochi giri.

Aria nuova a Suzuka? Le parole di “Checo” sembrano andare verso l’ottimismo: “Voglio tornare sul podio. Non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio in pista, perché quella del Giappone è sempre una grande gara all’interno del calendario. Quest’anno arriviamo qui molto prima rispetto al solito, il che renderà le cose interessanti. Su questo circuito le gare sono sempre emozionanti e affrontare la prima curva è qualcosa di iconico in questo sport”.

Il nativo di Guadalajara, poi, pone l’accento su un aspetto importante: “Il meteo può avere una chiara influenza sulle cose, con la pioggia che di solito arriva; e anche in questa parte dell’anno sembra che possa essere di nuovo presente, per cui dovremo fare particolare attenzione e preparare la vettura nel migliore dei modi”.

Sergio Perez torna poi su quanto avvenuto a Melbourne: “L’Australia non è stato il momento migliore vissuto dalla squadra. È stato un peccato sia per la penalità che ho ricevuto, sia per quanto avvenuto in gara. Abbiamo già superato momenti come questi in passato. Vogliamo tornare sul podio”.