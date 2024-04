F1, orari prove libere GP Giappone 2024 e dove vederle in tv: programma Sky, streaming, differita

Domani, venerdì 5 aprile, prende il via il fine-settimana del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 04.30 italiane la FP1 e dalle 08.00 la FP2.

La Ferrari andrà a caccia di conferme. La Rossa, reduce dalla fantastica doppietta all’Albert Park di Melbourne (Austrialia), cercherà di replicare quanto di buono messo in mostra nell’ultimo appuntamento. La SF-24 si è dimostrata un grosso passo avanti rispetto alla vettura dell’anno passato e i due piloti vogliono sfruttare il potenziale al 100%.

Non sarà semplice. Lo spagnolo Carlos Sainz, vittorioso nella terra dei canguri, e il monegasco Charles Leclerc (in piazza d’onore nella gara australiana), dovranno fare i conti con la Red Bull. Dopo il passaggio a vuoto dell’ultima uscita stagionale, l’olandese Max Verstappen vorrà rifarsi, visto il ritiro dell’Albert Park. Vedremo se la RB20 si confermerà punto di riferimento assoluto sul layout nipponico.

La prima giornata di prove libere del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 del venerdì a Suzuka. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2024

Venerdì 5 aprile (orari italiani)

Ore 4.30-5.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 8.00-9.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

