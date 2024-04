F1, Nugnes prudente: “Ferrari in difesa a Suzuka. Sainz merita la Red Bull. E Kimi Antonelli…”

Dopo un weekend di pausa, la Formula Uno torna protagonista da venerdì 5 a domenica 7 aprile sul leggendario circuito di Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2024, quarto round stagionale del Mondiale. Franco Nugnes, direttore di Motorsport.com, è stato ospite dell’ultima puntata di Motor News sul canale Youtube di OA Sport in cui ha parlato dei temi più scottanti relativi alla stretta attualità e al futuro.

“Suzuka è una tra le piste più belle e difficili del Mondiale. È un circuito old style, che fa ancora molta paura. Curvoni veloci ed uno snake impegnativo per le gomme, con la Pirelli che ha scelto non a caso le mescole più dure. La Ferrari secondo me giocherà un po’ in difesa, consapevole che non sarà l’Australia in cui ha giocato all’attacco facendo una gara straordinaria con la doppietta“, spiega Nugnes.

Sui possibili valori in campo: “Credo sia un tracciato che si adatta molto bene alla Red Bull, quindi immagino Verstappen là davanti. È la pista della Honda, quindi in Red Bull ci tengono in modo particolare a fare belle figura. Ferrari proverà per la quarta volta a mettere una Rossa in prima fila, per spezzare l’accoppiata Red Bull. Sarà uno scenario in cui probabilmente la scuderia di Maranello cercherà di affermare il suo ruolo di seconda forza senza prenderle troppo dai dominatori della stagione“.

Sulla situazione della McLaren in vista del Giappone: “La McLaren già a Suzuka potrebbe avvicinarsi alla Ferrari. È un circuito che si adatta moltissimo alla macchina di Woking, anche se la squadra ha appena perso un elemento importante, David Sanchez. Il clima non deve essere così idilliaco. Evidentemente il francese, che doveva avere un ruolo apicale, non se l’è visto riconoscere e ha deciso di andarsene“.

Sugli scenari di mercato per Sainz e sulle prospettive di Leclerc a Suzuka: “Sainz ha cominciato molto bene la stagione. Sembra che la SF-24 sia un vestito cucito su misura per lui, però a Suzuka sono sicuro che vedremo il pieno risveglio di Charles Leclerc. Il monegasco non ha perso il talento, ha esagerato nel guidare oltre il limite a Melbourne in qualifica, quindi penso che in Giappone saprà inventarsi qualcosa sul giro secco al sabato. Penso che Sainz meriti di andare in Red Bull. Se la Red Bull per un discorso di continuità dovesse rinnovare Perez anche per il 2025, allora la chiave potrebbe diventare l’Aston Martin sempre che non si aprano altre porte. Fernando Alonso, dopo quello che ha combinato in Australia con Russell, do per scontato che non andrà in Mercedes e che non finirà neanche alla Red Bull. Sta facendo tutta una sceneggiata di mercato per far crescere il prezzo ad Aston Martin, ma siccome le offerte per avere piloti di grido in Aston Martin sono numerose, Fernando deve fare attenzione a non tirare troppo la corda“.

Sul futuro di Mercedes a livello di mercato piloti: “Magari Mercedes guarda davvero altrove per costruire il suo futuro. C’è un certo Kimi Antonelli che debutterà sulla W12 al Red Bull Ring a metà mese e 15 giorni dopo farà una sessione di allenamento anche a Imola. Mi sembra sia un programma intensivo di test per un ragazzo che è destinato ad arrivare presto in Formula Uno“.

Sull’ingresso di Liberty Media nel Motomondiale: “È una cosa necessaria per la MotoGP. La Dorna è arrivata un po’ al capolinea della sua capacità evolutiva di un campionato che dopo un anno di crisi, due stagioni fa, mi sembra in decisa ripresa. Non è bello che ci sia una concentrazione di forze, quindi è giusto che l’antitrust ci metta il naso e vada a controllare. Le cure di Liberty Media per la F1 non sono adeguate alle due ruote, quindi ci sarà bisogno di costruire un progetto specifico per il mondo della MotoGP altrimenti non si otterranno i risultati che si sono visti in F1“.

Questo e tanto altro nella video intervista integrale a Franco Nugnes, nell’ultima puntata di Motor News.