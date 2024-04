F1, Max Verstappen: “È stato come guidare sul ghiaccio, le gomme non si sono mai accese”

Max Verstappen ha chiuso in quarta posizione la Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2024, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha commesso un paio di sbavature sotto la pioggia nell’ultima fase della sessione, faticando a trovare un buon feeling in condizioni di poco grip ma precedendo comunque il compagno di squadra Sergio Perez.

“È stato come guidare sul ghiaccio ed è per questo che ci siamo meritati questo risultato in qualifica. Per me non ha funzionato sul bagnato, mentre sull’asciutto abbiamo delle buone prospettive. Era incredibilmente scivoloso. Ho faticato molto a far entrare le gomme in temperatura. Ecco perché era così difficile mantenere la vettura in pista. Per me le gomme non si sono mai veramente accese“, racconta il tre volte campione iridato.

Sulle prospettive in vista della Sprint Race, partendo dalla quarta casella: “Non è l’ideale iniziare dall’interno qui in griglia. C’è molta meno aderenza a causa della vernice sull’asfalto. Quindi dobbiamo cercare di fare la migliore partenza possibile, e poi sarà uno stint piuttosto lungo con un set di gomme. Quindi questo lo renderà interessante, penso“.