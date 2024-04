F1, Frederic Vasseur: “Faticato a portare in temperatura le gomme sul bagnato, ma fiducia per domenica”

Pioggia assolutamente poco propizia per la Ferrari nella Sprint Qualifying del GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Shanghai il primo week end con la Sprint Race è stato all’insegna dell’incertezza, con un time-attack per lo schieramento della gara di 100 km (circa) di domani, condizionata dal meteo e dal fatto di affrontare un tracciato con pochi riferimenti.

Il più bravo è stato il britannico Lando Norris, su McLaren, mentre il leader della classifica, Max Verstappen (Red Bull), ha concluso in quarta posizione, preceduto anche da Lewis Hamilton (Mercedes) e da Fernando Alonso (Aston Martin). Le due Rosse non sono andate oltre il quinto e settimo posto, con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, in testacoda all’inizio della SQ3.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Abbiamo faticato a portare in temperature le gomme per via della pioggia, ma credo fosse un problema comune a tutti. Sicuramente, il bitume sull’asfalto non ha aiutato in termini di grip. Non avevamo mai girato sotto la pioggia, consideriamo una sessione di apprendimento, anche perché pensiamo di aver preso una decisione giusta per il resto del week end“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

“È un week end complicato perché venivamo in Cina da 5 anni, l’asfalto è piuttosto strano. Siamo stati gli unici a mantenere le medie e le hard nuove, ma siamo un po’ tutti alla cieca e vediamo domani, visto che ci aspettiamo un sabato e una domenica su pista asciutta“, ha chiarito Vasseur. “La Sprint ci sarà utile soprattutto pensando alla gara, perché il nostro fine è sempre proiettato alla domenica“, ha concluso il Team Principal della Ferrari.