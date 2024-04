F1, Carlos Sainz: “Lottiamo per il podio con Norris. Red Bull aveva più benzina”

Carlos Sainz scatterà dalla quarta piazzola sulla griglia di partenza del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della seconda fila, alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e della McLaren di Lando Norris. Lo spagnolo lotterà per salire sul podio dopo aver trionfato in Australia un paio di settimane fa. La monoposto della Scuderia di Maranello ha faticato sul giro secco, ma sembra avere un buon passo gara.

Carlos Sainz ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport F1, soffermandosi sul poco brillante secondo tentativo nel Q3, dove non è riuscito a migliorare il tempo siglato in occasione del primo assalto: “Scivolava un po’ tutto all’inizio dell’ultimo tentativo, sono però soddisfatto del primo giro e di partire quarto, anche se ho preso due decimi e mezzo da chi mi precede, che è un mondo a Suzuka“. Il ritardo da Norris non è infatti contenuto, ma si spera che la musica possa cambiare in gara.

Carlos Sainz ha poi parlato del passo gara e delle ambizioni in vista del Gran Premio di domani: “Penso che (nelle prove libere, n.d.r.) eravamo un po’ più leggeri della Red Bull. Siamo più forti in gara che in qualifica, ma non come sembra dai long run perché penso che la Red Bull avesse più benzina. Avremo meno passo di quello che sembra, ce la giocheremo con Norris che in qualifica era due decimi più veloce sul giro. Realisticamente lottiamo per il podio“.