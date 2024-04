F1, la doppietta a Melbourne annuncia il trionfo Mondiale della Ferrari? I precedenti parlano chiaro…

Nel raccordo tra il Gran Premio d’Australia a quello del Giappone c’è un dato che merita di essere sottolineato. Come sappiamo, a Melbourne la vittoria è stata appannaggio di Carlos Sainz, mentre il secondo posto è stato occupato da Charles Leclerc. Dunque, doppietta Ferrari.

Orbene, il dato di cui sopra è il seguente. Qualunque team abbia centrato l’uno-due all’Albert Park, a fine anno ha poi sempre conquistato il Mondiale. Sempre. Senza alcuna eccezione. È sufficiente andare a controllare i risultati del passato per verificare la veridicità di quanto appena esposto.

Quella di domenica 24 marzo è stata la nona doppietta in un Gran Premio tenutosi a Melbourne. Le otto precedenti si sono verificate nel 1996 (Williams), nel 1998 (McLaren), nel 2000 (Ferrari), nel 2004 (Ferrari), nel 2009 (Brawn GP), nel 2015 (Mercedes), nel 2016 (Mercedes) e nel 2019 (Mercedes). Gettando un occhio all’albo d’oro del Mondiale, si evince come il bottino pieno in Australia preannunci la conquista dell’Iride. Piloti e costruttori.

Insomma, se il lettore è ferrarista e superstizioso, tocchi ciò che preferisce. Se è amante del brivido e delle scommesse, vada a puntare adesso sul titolo del Cavallino Rampante. Se è anti-ferrarista, cominci a sudare freddo. Se, invece, è neutro può godersi lo spettacolo e ritornare su questo articolo fra otto mesi. Perché, comunque vada, succederà qualcosa di inedito, oppure di totalmente inaspettato.