F1, Kimi Antonelli proverà la Mercedes W12 al Red Bull Ring: sarà lui a sostituire Hamilton nel 2025?

Un’occasione da sfruttare. Nella due giorni del 16-17 aprile, sul tracciato del Red Bull Ring in Austria, Kimi Antonelli si cimenterà alla guida della Mercedes W12, monoposto che nel 2021 regalò i titoli a Lewis Hamilton e alla scuderia di Brackley in F1. Come va letta questa situazione? Di sicuro c’è che la Stella a tre punte crede fortemente nel 17enne, pilota italiano.

Antonelli, impegnato nella F2 con il Team Prema, sta affinando il suo feeling con la categoria. Dopo un inizio un po’ complicato, il quarto posto a Melbourne (Australia) è stato un segnale positivo e, dal momento che il prossimo appuntamento della categoria “cadetta” è in programma dal 18 al 19 maggio a Imola, c’è modo per Kimi di testarsi a bordo di una vetta di F1.

Toto Wolff, Team Principal della squadra anglo-tedesca, sta riflettendo sul da farsi. L’addio a fine stagione di Hamilton, che sarà in Ferrari nel 2025, lascia libero il sedile. Il mercato piloti, per questo, è in fermento. Il nome di Max Verstappen è quello, secondo la stampa tedesca, in cima alla lista dei desideri del manager austriaco, ma l’olandese ha contratto in scadenza nel 2028 con la Red Bull ed è da capire l’evoluzione del contesto dopo il caso “Horner”.

Wolff, quindi, sta considerando tutte le alternative. I nomi sono quelli degli spagnoli Fernando Alonso, attuale pilota dell’Aston Martin, e Carlos Sainz, che lascerà Maranello proprio per l’arrivo di Lewis. Oltre a loro, per l’appunto, vi potrebbe essere la soluzione interna di Antonelli, fiore all’occhiello del “vivaio” della Mercedes.

Nel caso in cui il racing driver nostrano non venisse preso in considerazione come sostituto di Hamilton, proseguirà nella sua avventura in F1 per un altro anno o, eventualmente, potrebbe fare un’esperienza in un team “cliente” della Stella a tre punte come fatto da George Russell in Williams nelle stagioni precedenti. Non resta che attendere gli sviluppi.