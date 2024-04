F1, in futuro si correrà anche sugli ovali? Idea fantasiosa, oppure strada percorribile?

In una Formula Uno che non propone grossi temi d’interesse, si possono effettuare delle riflessioni alternative, allo scopo di smuovere le acque e pensare fuori dagli schemi. “Think outside the box!” si dice negli Stati Uniti, dove si correrà nell’imminente weekend. Dunque, l’occasione è propizia per lanciare una considerazione. È così improbabile, un domani, vedere la F1 correre sugli ovali?

Si sono già disputate gare di F1 nei catini, ma solo tramite un artifizio. Negli anni ’50, la 500 miglia di Indianapolis aveva valore per il Mondiale. Di conseguenza era una sorta di oggetto estraneo – con auto e dinamiche totalmente differenti – inserito nel contesto iridato. Per il futuro, parliamo viceversa dell’ipotesi di avere le vetture canoniche impegnate in un ambito inesplorato.

L’Indycar, in tutte le sue declinazioni passate e presenti, insegna come la stessa monoposto possa gareggiare dai circuiti urbani ai raceways. Pertanto, fisicamente, si può. Ovviamente, quelle auto sono progettate per adattarsi a ogni habitat. Bisognerebbe fare altrettanto con le Formula Uno, rendendo efficace qualsiasi set-up, in maniera tale da rispettare l’onnipresente mantra “Safety First”.

L’idea di una F1 impegnata anche sugli ovali, al momento puramente teorica, riguarderebbe un eventuale futuro non troppo vicino. Cionondimeno, perché non pensarci? Correre nei catini potrebbe consentire di assistere a un cambiamento dei valori, potrebbe fare emergere qualità differenti nei piloti e nelle vetture stesse. Insomma, avrebbe modo di generare hype (come si dice negli Usa) e interesse.

È solo un pour parler, sia chiaro. Però di qualcosa si dovrà pur parlare relativamente a questo Circus sempre meno attraente a causa della sua ripetitività e prevedibilità! Dunque, perché non discuterne? Gli raceways possono essere un sentiero percorribile nella Formula Uno che verrà? Il dibattito può essere aperto.