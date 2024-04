F1, in Cina la prima Sprint della stagione. Il commento di Verstappen: “Non è il massimo farla”

Il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, sarà il primo evento della stagione in cui andrà in scena una Sprint Race, gara corta che stravolge in modo considerevole il programma del weekend, costringendo i piloti a una sola sessione di prove libere per cercare il giusto asset.

Una scelta, quella imposta dall’organizzazione, che ha lasciato parecchia perplessità a parte degli addetti ai lavori, per un motivo ben specifico: il circus infatti torna per la prima volta sull’apprezzato circuito di Shanghai a ben sei anni di distanza dall’ultima volta. Per questa ragione per molti piloti sarebbe stato più utile un fine settimana classico, in modo da poter riprendere confidenza con il tracciato.

Tanti dunque i mal di pancia, tra cui spicca quello del leader Max Verstappen che, intercettato dai microfoni di Motorsport.com, ha commentato in modo sarcastico la decisione: “Si è molto intelligente farla. Penso non sia il massimo, perché quando si è lontani da una pista per un po’ di tempo non sai mai cosa si rischia. Quindi sarebbe stato meglio organizzare un normale weekend di gara“, ha detto l’olandese.

Ricordiamo che quest’anno la distribuzione dei vari segmenti sarà diversa rispetto a quella dell’anno scorso: il venerdì infatti si aprirà con una le prove libere, sessione che precede la qualificazione per la Sprint. Le qualificazioni per il GP tradizionale invece si svolgeranno il sabato dopo la gara corta, per consentire una manovra d’azione più larga alle scuderie.