F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Giappone. Solo tre piloti hanno vinto con la Rossa

Domenica 7 aprile 2024 si disputerà la 38ma edizione del Gran Premio di Giappone di F1. Sarà la trentaquattresima a tenersi a Suzuka, ma soprattutto sarà la prima di sempre ad andare in scena in primavera. Il Circus ha sempre fatto tappa nel Paese del Sol Levante in autunno, tra fine settembre e inizio novembre, ma quest’anno si cambia.

La Ferrari aveva un buon rapporto con il Giappone, tremendamente raffreddatosi però in tempi recenti. Complessivamente, il Cavallino Rampante ha ottenuto 7 vittorie, ben 5 delle quali in sequenza dal 2000 al 2004. Dopodiché la Scuderia di Maranello non si è più imposta in terra nipponica!

Complessivamente, sono solo tre i piloti ad aver primeggiato con una monoposto marchiata dal Cavallino Rampante. Fra di essi, spicca Michael Schumacher, passato per primo sotto la bandiera a scacchi 5 volte. In tre occasioni entrambe le Ferrari hanno chiuso sul podio, realizzando però una sola doppietta (2002).

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DEL GIAPPONE (37 EDIZIONI)

7 VITTORIE

5 Michael Schumacher (1997, 2000, 2001, 2002, 2004)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

10 POLE POSITION

6 Michael Schumacher (98, 99, 2000, 01, 02, 04)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Felipe Massa (2006)

1 Sebastian Vettel (2019)

7 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1998, 1999, 2002)

2 Sebastian Vettel (2016, 2018)

1 Rubens Barrichello (2004)

1 Felipe Massa (2008)

26 PODI

1977 Carlos Reutemann (2°)

1987 Gerhard Berger (1°)

1994 Jean Alesi (3°)

1996 Michael Schumacher (2°)

1997 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1998 Eddie Irvine (2°)

1999 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Michele Schumacher (1°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Rubens Barrichello (1°)

2004 Michael Schumacher (1°)

2006 Felipe Massa (2°)

2007 Kimi Räikkönen (3°)

2008 Kimi Räikkönen (3°)

2010 Fernando Alonso (3°)

2011 Fernando Alonso (2°)

2012 Felipe Massa (2°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2022 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI IN GIAPPONE

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 6°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – 4°

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – 10°

2016 (TORO ROSSO) – 17°

2017 (TORO ROSSO) – Ritirato

2018 (RENAULT) – 10°

2019 (MC LAREN) – 5°

2022 (FERRARI) – Ritirato

2023 (FERRARI) – 6°