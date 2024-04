F1, GP Giappone 2024: doppietta Red Bull inevitabile? Ferrari spera nel “caldo” e nel passo-gara

Domenica 7 aprile assisteremo a qualcosa di inedito nella storia della Formula Uno, ovverosia un Gran Premio del Giappone primaverile! Mai, prima di questo 2024, l’appuntamento nipponico era stato collocato a inizio stagione. L’abitudine è sempre stata quella di correre nella terra del Sol Levante in autunno.

Al di là della dinamica anomala, figlia della razionalizzazione del calendario, viene da chiedersi se le condizioni meteo non siano destinate a recitare un ruolo di rilievo relativamente ai valori in campo. Le previsioni affermano che dovrebbe fare capolino il Sole e – di conseguenza – la colonnina di mercurio possa alzarsi rispetto agli intirizziti venerdì e sabato.

In un Circus dove si ragiona sui dettagli, anche qualche grado in più sull’asfalto può fare la differenza. Al riguardo, la speranza della Ferrari è che i valori non siano certo quelli di oggi. Carlos Sainz scatterà dalla quarta casella, Charles Leclerc addirittura dall’ottava. Non certo il massimo in un circuito dove, storicamente, i sorpassi sono difficili e le rimonte da lontano ancor di più.

Cionondimeno, il Cavallino Rampante del 2024 appare avere connotati opposti rispetto a quelli del biennio precedente, leggasi una competitività superiore sul passo rispetto a quella sul giro secco. Il podio, soprattutto per Sainz, è un obiettivo alla portata.

Certo, bisognerà superare una qualificata concorrenza capitanata dalla McLaren di Lando Norris (avevano ragione a Woking a dire di valere più di quanto sembrasse) e dall’irriducibile Fernando Alonso (mai, mai, mai sottovalutare l’eterno spagnolo).

Detto questo, Red Bull si è confermata la vettura di riferimento. Il Drink Team avrà sicuramente il dente avvelenato dopo l’infausto esito del GP d’Australia e vorrà certamente riprendere quel monologo vincente interrotto a Melbourne, tanto più che questa è a tutti gli effetti una gara di casa. Non siamo forse a Honda-Land?

Vedremo se sopraggiungerà qualche imprevisto, come accaduto due settimane orsono, oppure se Max Verstappen e Sergio Perez saranno in grado di ripetere alla domenica quanto realizzato in qualifica. Le lattine volanti mirano al weekend perfetto, le Rosse a mettere loro nuovamente i bastoni fra le ruote.