F1, Carlos Sainz: “Sapevamo che in Cina avremmo fatto fatica, gli aggiornamenti servono per piste come questa”

Il quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è andato in archivio e per la Ferrari è il primo senza aver centrato la top-3. A Shanghai (Cina), dove il Circus ha fatto ritorno dopo cinque anni, la Rossa non è stata sufficientemente competitiva, soffrendo per le caratteristiche del tracciato e probabilmente anche per le condizioni climatiche particolarmente fredde. In sostanza, un rendimento al di sotto delle aspettative, pur nella consapevolezza che il layout asiatico difficilmente avrebbe dato soddisfazioni.

È un po’ così che si può valutare il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, nel giorno del nuovo trionfo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), a precedere la McLaren del britannico Lando Norris e l’altra RB20 del messicano Sergio Perez. È stata proprio la prestazione della vettura di Woking a evidenziare la resa negativa delle Rosse.

A parlarne è stato Sainz ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati particolarmente lenti nel corso di tutto il week end, ma sapevamo già dal lavoro fatto al simulatore che questa pista per la nostra macchina sarebbe stata poco favorevole“, l’ammissione dello spagnolo. Tiene banco, dunque, la necessità di introdurre degli sviluppi sulla monoposto che a Miami e soprattutto a Imola ci saranno.

“Allo stato attuale delle cose su piste come quelle di Melbourne (Australia) siamo in una buona condizione, mentre come quella di Shanghai, con curve così lunghe, siamo in difficoltà. In quest’ultimo caso gli aggiornamenti sono necessari e ci aspettiamo di accrescere il nostro livello rispetto alla concorrenza“, ha concluso il pilota spagnolo.