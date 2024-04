F1, Carlos Sainz: “Ottime sensazioni nella FP1, peccato aver perso la seconda sessione per il meteo”

Un venerdì a metà. Le condizioni meteorologiche hanno condizionato il primo giorno di prove libere del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka team e piloti sono dati da fare nel trovare la messa a punto ideale sulla propria monoposto, ma l’arrivo di Giove Pluvio non ha aiutato. Una pioggia a intermittenza che ha reso praticamente inutile la disputa della FP2.

Nella FP1, tenutasi in condizioni d’asciutto, si è confermata la Red Bull decisamente performante sul layout nipponico, però la Ferrari ha fatto vedere buone cose, con Carlos Sainz terzo e a poco più di due decimi dal tempo di Max Verstappen, mentre Charles Leclerc ha messo in mostra un’interessante mini simulazione del passo gara.

“Non è stato un venerdì ideale, perché abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa dei cambiamenti del meteo. Questa mattina mi sono sentito abbastanza a mio agio in macchina durante le prime sessioni di prove libere, ma non vedevo l’ora di fare la sessione pomeridiana per continuare a lavorare sul setting“, ha dichiarato Sainz.

“La pista era troppo bagnata per le gomme da asciutto, ma anche troppo asciutta per le intermedie. Non aveva senso guidare e abbiamo deciso di restare nel box. In ogni caso, siamo tutti nella stessa situazione e abbiamo ancora domani mattina per finire di mettere a punto la macchina per le qualifiche“, ha concluso il pilota spagnolo della Ferrari.