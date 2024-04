F1, Carlos Sainz in testacoda nel Q2 del GP di Cina. Ferrari contro le barriere e bandiere rosse

Qualifiche finora molto complicate per la Ferrari nel GP di Cina. Se Charles Leclerc è riuscito a centrare il tempo in Q1 solo all’ultimo, nel Q2 Carlos Sainz è finito contro le barriere, causando anche la sospensione della sessione con le bandiere rosse che sono state subito sventolare dopo l’incidente dello spagnolo.

Sainz ha sbagliato in ingresso dell’ultima curva, finendo lungo e toccando con la ruota posteriore sinistra la sabbia. Lo spagnolo, a quel punto, ha perso completamente il controllo della sua Ferrari, che è andata in testacoda proprio sul rettilineo, finendo contro alcuni cartelloni che forse hanno un po’ attutito l’impatto contro le barriere.

Sicuramente il davanti è danneggiato e andrà completamente sostituito, ma la sensazione è che non ci siano ulteriori problemi sulla macchina dello spagnolo, che riuscirà a rientrare in pista, grazie anche allo stop imposto dalla giuria per permettere di ripulire la pista dai detriti dell’incidente.

Mancano sette minuti alla fine del Q2 con Sainz che deve ancora stabilire un tempo, ma anche Charles Leclerc non può assolutamente ritenersi tranquillo in nona posizione, con un tempo ottenuto con gomme usate. In vetta ovviamente c’è Max Verstappen, che è il grandissimo favorito per conquistare la pole position.