F1, a che ora la gara del GP di Cina 2024 in tv: programma 21 aprile, streaming, guida Sky e TV8

Dopo un solo fine settimana di riposo, la Formula 1 è tornata in pista per un nuovo weekend in Asia: va in scena Gran Premio di Cina 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Si è tornati a Shanghai cinque anni dopo l’ultima volta, per un round particolare con il nuovo format della Sprint.

Diversi cambiamenti rispetto allo scorso anni: ieri è andata in pista l’unica sessione di prove libere e la qualifica sprint, mentre oggi programma che è andato avanti con la Sprint Race e le qualifiche che hanno stabilito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Ferrari che appare competitiva specie sul giro secco e in condizioni di asciutto, ben più in difficoltà invece ieri sul bagnato.

La gara del Gran Premio di Cina a Shanghai verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. La differita in chiaro sarà invece proposta da TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CINA F1 2024

Domenica 21 aprile

Ore 9.00 Gara a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CINA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara domenica 21 aprile alle 13.55.